Стрелявшим из автомата в Москве оказался безработный дагестанец

Москва, 6 января. Московская полиция задержала молодого человека, который устроил в российской столице переполох, начав стрелять из автомата в воздух. Задержанным оказался 28-летний житель Махачкалы, прибывший в Москву в поисках работы.

«В ходе проверки видеоролика, где неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета, похожего на автоматическое оружие, сотрудниками УУР ГУ МВД России по Москве установлен и задержан молодой человек, который производил выстрелы», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как сообщает газета «Известия», неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова в Москве. На кадрах видеоролика видно, как мужчина, стоящий возле внедорожника, стреляет в воздух из автоматического оружия. Сведений о пострадавших пока не поступало.

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