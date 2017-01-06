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Новороссия

ЛНР: ОБСЕ отказалась объяснить цель посещения «серой зоны» у Станицы Луганской

6 Января 2017 17:38
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ЛНР: ОБСЕ отказалась объяснить цель посещения «серой зоны» у Станицы Луганской

Луганск, 6 января. Члены Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отказались объяснить цель посещения «серой зоны» у Станицы Луганской на встрече с представителем ЛНР в Минске Владиславом Дейнего.

«Когда мы выходили на Станицу Луганскую и рассматривали там тропинки на дачных участках, у меня возник вопрос: в чем цель данного мероприятия и какой результат мы планируем получить от этого мероприятия?» — обратился Дейнего к членам ОБСЕ.

Помощник руководителя СММ ОБСЕ на Луганщине Андре Лорш в ответ заявил, что представители СММ не вправе публично отвечать на вопросы и не могут провести встречу в присутствии журналистов.

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Катерина Михайлиди

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