Астронавты NASA вышли в открытый космос заменить батареи

Москва, 6 января. Астронавты NASA Пегги Уитсон и Роберт Кимброу совершили выход в открытый космос, чтобы подключить новые литий-ионные батареи в рамках модернизации системы электроснабжения Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба NASA.

«Выход астронавтов в космос состоялся в 15.23 мск», — говорится в сообщении NASA.

Деятельность астронавтов будет сосредоточена на внешней поверхности МКС, где в течение шести с половиной часов им предстоит установить и подключить новые литий-ионные батареи.

Действия американских астронавтов будут координировать астронавт ЕКА Тома Песке и российский космонавт Олег Новицкий, которые находятся на борту МКС.