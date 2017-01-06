Россиянин Павличенко завоевал золото на Чемпионате Европы по санному спорту

Кёнигсзе (Германия), 6 января. Российский саночник Семен Павличенко стал двукратным чемпионом Европы, завоевав золотую медаль на соревнованиях, которые проходили в немецком Кёнигсзе.

Россиянин показал лучшее время — 1 минуту и 38,363 секунды. Вторым к финишу пришел немецкий спортсмен Ральф Палик, который проиграл Павличенко 0,248 секунды, а третьим — австриец Вальфганг Киндль, отставший от лидера гонки на 0,460 секунды. Второй лучший результат среди россиян показал Роман Репилов, который отстал от своего соотечественника на 0,542 секунды.

Отметим, что это не единственная победа россиян за сегодня. Как сообщает газета «Известия», в пятницу молодежная сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали чемпионата мира, обыграв в овертайме команду Швеции.

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