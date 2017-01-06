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Водная блокада Дамаска: населению столицы Сирии грозят эпидемии
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Водная блокада Дамаска: населению столицы Сирии грозят эпидемии

Сегодня 16:54
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Водная блокада Дамаска: населению столицы Сирии грозят эпидемии

Дамаск, 6 января. Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором запечатлено, как власти решают проблему водной блокады столицы. Видны колонны цистерн, скважины, канистры. 

Сообщается, что более 70% водного трафика было потеряно из-за диверсий боевиков в районе источника Вади Барада в пригороде Дамаска. 

ООН признало действия «умеренной оппозиции» военным преступлением, западная коалиция пока не спешит критиковать действия подконтрольных ей боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ). 

Тем временем власти в Дамаске объявили о реализации плана действий в чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить минимальные потребности жителей. Грузовики доставляют цистерны с водой в школы, больницы и хлебопекарни, а также в ряд районов города. 

Горожане вынуждены стоять в очередях, чтобы получить чистую воду. При этом отсутствие воды грозит опасными инфекционными заболеваниями, которые угрожают всем 5,5 млн. жителей столицы.

В настоящее время власти совместно с представителями общественных организаций организовали бурение 120 скважин, но этого пока недостаточно, чтобы обеспечить водой всех. 

Водная блокада Дамаска: населению столицы Сирии грозят эпидемии

Основным источником, питающим Дамаск, является родник Айн-эль-Фиджи в долине Вади-Барада в окрестностях столицы. В декабре боевики взорвали магистральный трубопровод, что нарушило водоснабжение города. В последние дни сирийские войска проводят операцию с целью возвращения контроля над источниками. Согласно данным ООН, в результате боевых действий в этом районе свои дома покинули по меньшей мере 7 тысяч человек. 

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Алексей Громов
#дамаск
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