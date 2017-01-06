Житель Чувашии напал с ножом на двух женщин, чтобы уехать в Москву

Шумерля, 6 января. Житель Чувашии с ножом напал на двух женщин в городе Шумерля. Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, оба инцидента произошли вечером 4 января.

39-летняя работница автовокзала обратилась в полицию, после того как ее пырнул ножом неизвестный. После закрытия вокзала она увидела в одном из помещений мужчину и попросила его уйти. Злоумышленник ранил потерпевшую и скрылся. Женщине оказали медицинскую помощь.

Через несколько минут мужчина напал на 23-летнюю девушку во дворе дома по улице Щербакова. Угрожая ножом, он забрал у нее 1 250 рублей.

Мужчину задержали на следующий день по ориентировке. Подозреваемого задержали и доставили в полицию. Им оказался 36-летний уроженец Красночетайского района. Он сознался в преступлениях и рассказал, что деньги понадобились ему для выезда в Москву.

Выберите главное событие 2016 года!