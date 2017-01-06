«Газпром» установил исторический рекорд поставок газа в Европу

Москва, 6 января. «Газпром» установил исторический рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье, осуществив поставку 614,6 миллионов кубометров газа за сутки. Об этом сообщает интернет-издание «Газета.ru».

«В этом году мы продолжили обновлять суточные максимумы поставок в дальнее зарубежье. За этим рекордом - не только абсолютные объемы, а прежде всего надежность и стабильность поставок газа на экспорт из России», — заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Стоит отметить, что последний рекорд был зафиксирован 29 ноября 2016 года, тогда зарубежные потребители получили 614,5 миллиона кубометров газа за сутки.