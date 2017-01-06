МЧС рассказало москвичам, как спастись от аномальных морозов

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Москва, 6 января. Синоптики предупредили москвичей о надвигающихся на российскую столицу морозах. В Рождество температура воздуха в городе опустится до минус 22-24 градусов по Цельсию, однако уже в ночь на понедельник столбик термометра опустится до минус 33 градусов. В понедельник днем температура немного повысится — до минус 27-29 градусов, пишет газета «Известия».

МЧС советует жителями Москвы теплее одеваться и не предпринимать дальних поездок, чтобы избежать обморожений. Министерство по чрезвычайным ситуациям просит всех граждан проявлять в эти дни особенную осторожность, поскольку низкие температуры могут привести к авариям на дорогах и пожарам.

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