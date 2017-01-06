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AliExpress приостановил экспресс-доставку товаров в Россию
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AliExpress приостановил экспресс-доставку товаров в Россию

Сегодня 16:28
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AliExpress приостановил экспресс-доставку товаров в Россию

Москва, 6 января. Китайский интернет-ритейлер AliExpress временно приостановил доставку товаров в Россию с помощью курьерской службы SPSR Express. Об этом говорится в письме AliExpress, которое получили продавцы интернет-ритейлера.

«По причине сбоя в системе коммерческих экспресс-отправлений Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в настоящее время невозможно совершить надлежащим образом процедуру растаможивания отправлений в Россию», — говорится в письме.

При этом отмечается, что ограничение не влияет на отправленные обычной почтой посылки. В AliExpress обещают восстановить услуги курьерской службы SPSR Express после устранения неполадок в работе системы коммерческих экспресс-отправлений ФТС России.

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Кирилл Иванов
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