AliExpress приостановил экспресс-доставку товаров в Россию

Москва, 6 января. Китайский интернет-ритейлер AliExpress временно приостановил доставку товаров в Россию с помощью курьерской службы SPSR Express. Об этом говорится в письме AliExpress, которое получили продавцы интернет-ритейлера.

«По причине сбоя в системе коммерческих экспресс-отправлений Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в настоящее время невозможно совершить надлежащим образом процедуру растаможивания отправлений в Россию», — говорится в письме.

При этом отмечается, что ограничение не влияет на отправленные обычной почтой посылки. В AliExpress обещают восстановить услуги курьерской службы SPSR Express после устранения неполадок в работе системы коммерческих экспресс-отправлений ФТС России.