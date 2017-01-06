Сирия, 6 января. Турецкая армия уничтожила 32 террориста ИГ* в провинции Алеппо. Правительство Сирии готово к «открытой битве» с боевиками в северо-западной провинции Идлиб. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В окрестностях населенного пункта Айн Фиджы идут ожесточенные бои между боевиками-оппозиционерами и Сирийской арабской армией (САА). Также столкновения продолжаются в районе Джобар, данные о потерях пока не поступали.

Провинция Латакия

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором запечатлен теракт в городе Джебла в провинции Латакия. На видео видно, что был взорван автомобиль возле местного муниципального стадиона, погибли как минимум 14 мирных жителей, более 30 получили ранения.Полиция оцепила место взрыва, проводятся следственные действия, однако пока никто из действующих в этом районе террористических формирований не взял на себя ответственность за теракт.

Провинция Алеппо

Армия Турции атаковали укрепления террористов ИГ, расположенные в окрестностях города Аль-Баб. В результате боестолкновений были уничтожены 32 исламиста.

Артиллерийские подразделения правительственных войск обстреляли опорные пункты боевиков-оппозиционеров, укрепившихся в районе Кафр Хамры на северо-западе провинции. Также идут бои между САА и радикалами и возле деревень Сук аль-Джабаса и Рашидина в западном направлении от города Алеппо.

Провинция Хомс

Продолжаются бои в районе авиабазы Т-4 между сирийской армией и террористами ИГ. Военные источники сообщают о прибытии подкрепления правительственных сил.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская армия успешно отразила наступление боевиков «Исламского государства» на свои позиции в окрестностях аэропорта города Дейр эз-Зор. В результате столкновений террористы понесли крупные потери и вынуждены были отступить.

Провинция Даръа

В районе Маншия в Даръа аль-Балад боевики Свободной сирийской армии (ССА) атаковали позиции правительственных сил. В ответ бойцы САА открыли артиллерийский огонь по укрепления радикалов в провинции Даръа.

Провинция Идлиб

Власти Сирии заявили, что правительственные войска готовы перейти к «открытой битве» с боевиками-оппозиционерами, укрывшимися в северо-западной провинции Идлиб. Ранее сообщалось, что в провинцию Идлиб правительство Сирии эвакуировало сдавших оружие исламистов.

Провинция Ракка

Террорист-смертник ИГ привел в действие «пояс шахида» на контрольно-пропускном пункте Сирийских демократических сил (SDF) возле деревни Абу Хайа, расположенной восточнее города Слук. Информация о пострадавших во время взрыва пока не поступала.

Этим утром силы SDF освободили от террористов ИГ крепость Джабар. В результате боев были нейтрализованы множество исламистов.

Провинция Хасака

Вооруженные шиитские отряды готовятся к наступлению на позиции террористов, укрепившихся в районе нефтяных месторождений Омар, находящихся между Хасакой и рекой Ефрат.

Провинция Кунейтра

Военные источники сообщают, что минувшим утром в небе над Голанскими высотами были замечены израильские самолеты. Данные об авиационных ударах пока не поступали.

Ирак

Иракская армия освободила ранее подконтрольные «Исламскому государству» семь деревень в западном направлении от города Хадиса в провинции Анбар. В результате столкновений были уничтожены несколько исламистов.