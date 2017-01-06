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Турецкая полиция задержала 18 человек после теракта в Измире
Политика

Турецкая полиция задержала 18 человек после теракта в Измире

Сегодня 16:03
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Турецкая полиция задержала 18 человек после теракта в Измире

Анкара, 6 января. Полиция Турции задержала 18 человек в связи с недавним терактом в городе Измир, где накануне взорвалась заминированная машина. Об этом в пятницу заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

Министр полагает, что ответственность за атаку несет запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана. Такого же мнения придерживается губернатор провинции Измир Эрол Айилдыз, пишет газета «Известия».

Напомним, что накануне произошел взрыв заминированной машины, которая была припаркована возле здания городского суда. После этого трое боевиков устроили перестрелку с полицией. Жертвами теракта стали два человека — сотрудник суда и офицер полиции. Стражам правопорядка, в свою очередь, также удалось ликвидировать двух нападавших.

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