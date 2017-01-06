Более тридцати заключенных обнаружены мертвыми в бразильской тюрьме

Рио-де-Жанейро, 6 января. Более 30 заключенных обнаружены мертвыми в тюрьме на севере Бразилии. Об этом сообщили власти штата Рорайма, где расположено исправительное учреждение.

«В «Аграрном пенитенциарном учреждении Монте-Кристо» была зарегистрирована смерть 33 заключенных», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи, а исправительное учреждение взято под охрану бойцами военной полиции Бразилии. Подробности о причинах происшествия не сообщаются.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что 4 января группа неизвестных атаковала тюрьму в провинции Котабато на юге Филиппин, в результате чего более 130 заключенных совершили побег.