Французские депутаты проведут Рождество в Алеппо

Алеппо, 6 января. Французские депутаты Национального собрания Тьерри Мариани, Николя Дьюик и Жан Лассаль проведут Рождество вместе с православными арабами в сирийском Алеппо, чтобы выразить поддержку местным христианам.

После этого парламентарии отправятся в Дамаск на встречу с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает телеканал Europe1.

Первый визит французских депутатов в Сирию состоялся в ноябре 2015 года.

В начале января российские военные в Алеппо смогли предотвратить крупный взрыв автомобиля, начиненного взрывчаткой, передает НСН.

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