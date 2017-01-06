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Президент Филиппин готов на все ради союза с Россией
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    Президент Филиппин готов на все ради союза с Россией

    15:49  6 Января 2017
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    Президент Филиппин готов на все ради союза с Россией

    Манила, 6 января. Президент Филиппин Родриго Дутерте выразил надежду на то, что Россия станет главным союзником и защитником его страны. Такое заявление глава государства сделал во время визита на большой российский противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», который стоит в порту Манилы.

    Дутерте заявил, что российский флот может пришвартоваться в филиппинском порту в любое время — во время проведения учений или для пополнения запасов, чтобы «выступить в качестве нашего главного союзника», передает Associated Press.

    Ранее сообщалось, что президент Филиппин в начале 2017 года планирует посетить Москву, чтобы подписать ряд соглашений, некоторые из которых имеют военный характер. Отметим, что филиппинское руководство взяло курс на сближение с Россией на фоне охлаждения отношений с США. Ранее Дутерте заявлял, что все американские послы работают на ЦРУ и даже назвал президента США Барака Обаму «сукиным сыном».

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    Автор: Геннадий Плющев
    #родриго дутерте
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