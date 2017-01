Как Китай и его восточные партнеры отреагируют на «истерику Трампа»

Страны Азии последние пару месяцев испытывают беспокойство по поводу «истерики Трампа» на мировых рынках. Но что, если избранный президент США на своем посту не повредит перспективам развития Востока, а напротив, сделает его снова великим?

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Уильяма Песека (William Pesek) «Как Дональд Трамп сделает Азию снова великой» (How Donald Trump can make Asia great again), опубликованной 5 января в Japan Times.

Такого отличного от общепринятого мнения придерживается главный исполнительный директор инвестиционной компании Pacific Harbor Group Уоррен Оллдридж. Такую точку зрения стоит принять во внимание, поскольку сейчас начинается исключительно неопределенный год. Причина этого заключается в том, что команда Дональда Трампа с готовностью прибегает к методам, которые многие называют хищническими и грабительскими. Они угрожают начать торговые войны, стремятся вернуть рабочие места обратно в США и вообще замкнуться в себе — все это является тревожным сигналом для азиатского региона, который сейчас, к сожалению, стоит на месте. Необходимо рассматривать данные заявления избранного президента США как вдохновленный Трампом процесс экономического дарвинизма — выживания наиболее приспособленных.

«Я думаю, что это может стать «влиянием Трампа» на Азию — люди не захотят быть оставленными позади», — передает из Гонконга Оллридж.

Twitter Трампа может оказаться основным инструментом посрамления Азии. Об эффекте социальных сетей стоит спросить у председателя КНР Си Цзиньпиня, государство которого становится объектом критики Трампа в его шаблонных сообщениях длиной в 140 знаков. Так, например, в понедельник Трамп сделал следующую запись в Twitter: «Китай получил огромное количество денег и богатств из США в абсолютно односторонней торговле и не хочет помочь с Северной Кореей. Замечательно!». По словам Оллриджа, такие высказывания могут привести к тому, что многие лидеры стран Азии подумают: «Я не хочу, чтобы подобное произошло со мной».

Подобная политика по обличению нарушений конкретных лиц и государств, несомненно, может иметь свои неприятные последствия. Это может выразиться в том, что председатель КНР Си Цзиньпинь предпримет ответные меры, если Трамп зайдет слишком далеко или выполнит свои угрозы о поднятии торговых тарифов до 45% от стоимости товаров. К тому же Китай доказал, что прекрасно умеет располагать к себе лидеров стран Азии и предлагает себя в качестве альтернативы Вашингтону. В этом можно убедиться на примере политики умиротворения, которую Пекин проводит в отношениях с Филиппинами, Малайзией и другими государствами региона.

Даже верный союзник США Сингапур задается вопросом, что же произойдет, если Трамп разрушит задуманное по инициативе самих же Соединенных Штатов Транс-Тихоокеанское партнерство? Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун ищет другие пути сотрудничества, чтобы «создать возможности для сингапурских компаний и граждан страны». В их число входит Всестороннее региональное экономическое партнерство — соглашение между 16 государствами, в том числе Китаем, однако исключает крупнейшую экономику мира — США. Отдаление наиболее динамично развивающегося региона может в долгосрочной перспективе помешать росту американской экономики.

Рисков тоже предостаточно, так как Азия полагается в своем росте на все еще развивающуюся экономику, в которой недостаточно прозрачности и постоянства. Три года назад лидеров всех стран Восточной Азии от Сеула до Джакарты преследовала бессонница из-за силы Китая и его растущей доли на рынке. Однако теперь тревогу уже вызывают слабости КНР. Подобные чувства возникают также из-за того, что торговый хаос, который готов вызвать Трамп, может заглушить основной двигатель развития азиатского региона.

Но даже в этом случае в начале нестабильного 2017 года странам Азии, прежде всего, надлежит самим взглянуть на себя со стороны. Именно 20 лет назад произошел Азиатский финансовый кризис, начавшийся с девальвации тайского бата и моментально распространившийся на другие страны Юго-Восточной Азии. Таиланд, Индонезия и Южная Корея тогда обратилась в Международный валютный фонд за многомиллиардной помощью и пообещали провести реформы и реструктуризацию национальных экономик. Тем не менее, когда несколько лет спустя, наконец, удалось преодолеть последствия кризиса, правительства отложили преобразования и продолжили придерживаться модели экономического роста, основанной на экспорте.

С того тяжелого 1997 года страны Азии прошли длинный путь. Им удалось укрепить банковскую систему, сократить практику назначения на посты по знакомству, добиться приватизации государственных предприятий и накопить валютные резервы для защиты своей экономики. Тем не менее, когда в 2008 году на Азию перешло гибельное влияние кризиса в США, степень незаконченности экономических преобразований обозначилась со всей ясностью. Капитал ушел из региона, и при этом произошло повышение процентного дохода по облигациям, падение стоимости азиатских акций и потеря всех достижений в улучшении уровня жизни.

Подобная картина повторилась и в 2013 году после того, как мировые рынки потрясли непопулярные меры, предпринятые Федеральной резервной системой США. Действия ФРС привели к падению индонезийских активов, Индия с трудом избежала полного краха, и вновь не оправдались надежды Японии на преодоление дефляции.

Можно с уверенностью сказать, что, невзирая на любые действия Трампа, ситуация 1997 года вряд ли произойдет вновь. Безусловно, госдолг США в иностранной валюте растет, однако нынешняя картина еще далека от той, что мы наблюдали 20 лет назад. Валютный курс не поддерживается искусственно, а экономика сейчас значительно более прозрачна. Контраст между ситуацией тогда и сейчас довольно разителен. Тем не менее, у высокомерия есть своя цена. Необыкновенно быстрое развитие Китая и сверхнизкие ставки в США, Европе и Японии в последние годы создали для развивающихся стран Азии слишком легкие условия.

Церемонии открытия новых заводов и сияющих небоскребов, подписание прямых инвестиционных сделок с иностранными партнерами и пожатие рук после соглашений о первичном размещении акций — все это оттеснило на задний план неприятный процесс реструктуризации экономики. Сингапур и Гонконг стали крупными финансовыми центрами, так как банкиры покинули Уолл-Стрит ради горячих рынков Азии. Однако непродуктивные инвестиции и финансовые пузыри имеют свои последствия.

Избрание Трампа испортило «праздник» на азиатских рынках, ведь теперь нельзя гарантировать повышение биржевого курса. Вполне возможно, что бум рыночной инфраструктуры, обещанный Трампом, приведет к повышению цен на продукты потребления и росту спроса на азиатские товары. Однако это также покажет нам недостатки в структуре развития экономики этого региона. Меры Трампа могут подействовать таким образом, что азиатские страны выйдут на новый экономический уровень и найдут дополнительные источники развития, а именно — создадут новые рабочие места, улучшат сферу услуг, а также проведут общие преобразования. В таком случае, президентство Трампа может, против общепринятого мнения, сделать Азию вновь великой. Выходит, истерика — это не всегда плохо.