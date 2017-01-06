Мужчина устроил стрельбу в центре Краснодара

Краснодар, 6 января. Неизвестный мужчина устроил стрельбу с подземном переходе на центральной улице Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

По данным правоохранителей, 58-летний злоумышленник трижды выстрелил из пистолета в 49-летнюю знакомую у павильонов на улице Красной, а затем покончил с собой.

Женщина в результате ЧП не пострадала. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

В конце декабря похожий случай произошел в Москве. Совершивший ограбление мужчина, скрываясь от полиции, ранил из ружья пять человек и взял в заложники соседку. Затем преступник покончил с собой, сообщает НСН.

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