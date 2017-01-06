Аномальные холода стали причиной гибели четырех человек на Украине

Киев, 6 января. Сильные морозы на Украине стали причиной гибели четырех человек. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.

Выступая на заседании оперативного штаба, он отметил, что с переохлаждением и обморожением в медицинские учреждения поступил 51 человек. Четверо граждан погибли. Погибшие проживали во Львовской области. Замминистра также подчеркнул, что чаще всего с переохлаждением обращаются в Волынской и Закарпатской областях.

Ранее стало известно, что холода быстро опустошат украинские газовые хранилища.