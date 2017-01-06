Ляшко из Таиланда сделал ЕС последнее китайское предупреждение

Пхукет, 6 января. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко, который в настоящее время отдыхает в Таиланде, выдвинул Евросоюзу жесткий ультиматум.

Отдыхающий на острове Пхукет лидер радикалов потребовал, чтобы Евросоюз давал рабочие места украинцам и поставлял на Украину современное деревообрабатывающее оборудование, если хочет получить украинский лес.

«Хотите нашего лучшего леса? Тогда завозите на Украину новое деревообрабатывающее оборудование (мы его освободили от уплаты импортной пошлины и НДС), давайте работу и зарплату украинцам. Иначе не увидите нашего леса, как своих ушей», — пишет политик в Facebook.