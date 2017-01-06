«Газпром» увеличил транзит через Украину в Европу из-за резкого похолодания

Киев, 6 декабря. «Газпром» увеличил заявку на транзит газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. Об этом сообщил пресс-секретарь «Укртрансгаза» Максим Белявский.

По его словам, «Газпром» на 10% увеличил заявку на транзит газа в Европу, причиной этому стало резкое похолодание.

«Газпром» сегодня направил увеличенную заявку на транзит в Европу — 278,9 миллиона кубометров», — написал Белявский на своей странице в Facebook.

Он также напомнил, что в 2016 году транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы вырос на 23% и составил 82,2 миллиарда кубометров.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что во второй половине 2017 года «Газпром» приступит к строительству газопровода «Турецкий поток» в Черном море, который позволит прекратить поставки газа в Турцию через территорию Украины.