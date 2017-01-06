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Забавные и шуточные поздравления с Рождеством Христовым в 2017 году
Общество

Забавные и шуточные поздравления с Рождеством Христовым в 2017 году

Сегодня 15:24
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Забавные и шуточные поздравления с Рождеством Христовым в 2017 году

Наступает Рождественский сочельник, а за ним и Рождество Христово — один из самых радостных и светлых христианских праздников. Западные христиане уже встретили Рождество 25 декабря 2016 года, а конфессии, живущие по юлианскому календарю, в том числе Русская православная церковь, отмечают этот праздник 7 января 2017 года.

Об истории праздника, обычаях празднования Рождества в России, приметах и гаданиях читайте в материалах Федеральное агентство новостей: «Рождество — 2017: когда отмечается, история и традиции, приметы и святочные гадания» и «Сочельник и ночь перед Рождеством: гадания, приметы и запреты».

Напоминаем, с Рождеством желательно поздравить родных, друзей и близких, даже если они не являются религиозными людьми — в России этот праздник давно стал всеобщим, отмечаемым, фактически, на государственном уровне, кроме того этот день является официальным выходным и частью новогодних каникул.

Можно поздравить знакомых и друзей с Рождеством — 2016 с помощью коротких SMS-сообщений, также теперь модно выставлять соответствующие статусы в соцсетях.

Для этого предлагаем варианты забавных и серьезных коротких поздравлений с Рождеством для email, sms-сообщений и статусов в соцсетях. И помните — предложенные нами варианты — отнюдь не догма, а просто напоминание, как важно не упустить возможность от души поздравить близких людей.

***
Зажглась звезда добра и волшебства —
Счастливого святого Рождества.
Пусть Бог хранит и люди помогают,
Пусть звездный свет в душе не угасает,
Пусть счастьем и богатством полон дом.
Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

***
Поздравляем с Рождеством,
Чудеса войдут пусть в дом
С запахом еловым!
С Рождеством Христовым!
Желаем здравия, добра,
На сердце легкости, тепла,
Желаем верить и любить,
Свою любовь родным дарить.
Желаем радости и света.
Вас с Рождеством... и всю планету!

Забавные и шуточные поздравления с Рождеством Христовым в 2017 году

SMS-поздравления с Рождеством 2017

***
Рождественской песней, душевным теплом,
И с массой прекрасных больших пожеланий
Придет этот праздник и в сердце, и в дом —
И поводом лучшим для радости станет!
Чудесною сказкой наполнится дом,
Любовь и надежда поселятся в нем.
И праздник, сердца осветив добротой,
Рождественским утром одарит мечтой.

***
В рождественскую ночь
Немного погадаем,
И модный сапожок
С порога покидаем,

Посмотрим в зеркала,
И будет пусть ответом
Нам образ жениха
И свадьба с хэппи-эндом!

Забавные и шуточные поздравления с Рождеством Христовым в 2017 году

Поздравления с Рождеством — 2017 маме и бабушке

***
Мамуля целый день пекла,
Варила, накрывала –
А отмечать пора пришла,
И вовсе сил не стало!

Давай-ка, милая, встряхнись,
Ведь Рождество настало!
Сегодня праздник, веселись!
Чтобы счастливой стала!

***
Бабуля, из кухни — долой!
Ведь праздник уже наступает,
И отдых нам нужен порой,
Всего на столе ведь хватает!

Спешу с Рождеством поздравлять,
Желаю мечтам исполняться,
Здоровья хочу пожелать,
Не стоит, поверь, волноваться!

Забавные и шуточные поздравления с Рождеством Христовым в 2017 году

Веселые прикольные поздравления с праздником Рождества

***
Рождественский Сочельник —
Пора больших чудес,
Загадывай скорее
Шикарный Мерседес,
Красивого мужчину,
Любовь и все дела,
Ты самою счастливой
На свете быть должна!

***
Стихнул праздник новогодний:
Празднично часы не бьют,
Оливье уже прокисло,
Отгремел давно салют.

Но приходит праздник новый —
День Христова Рождества.
Радости несет он горы,
Много счастья и добра!

***
В Рождество желаю счастья,
Мира, радости и страсти.
Пусть успех тебя ведет,
И укроет от забот.

Денег много не бывает —
Помни, денежки считая.
А еще — не унывай,
Всем делам ты меру знай!

***
Пусть никакая в мире чертовня
Мозги твои никак не заморочит.
И в этот светлый праздник Рождества
Ни капельки твой имидж не подмочит.

***
Принимай-ка поздравленья
В славный вечер Рождества!
Пожелаю, без сомненья
Не болит пусть голова!

За столом ты будь примером,
Наливай и выпивай,
Но блюсти в веселье меру
Все равно не забывай!

комментарии
Алексей Громов
#рождество #сочельник
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