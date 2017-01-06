Забавные и шуточные поздравления с Рождеством Христовым в 2017 году

Наступает Рождественский сочельник, а за ним и Рождество Христово — один из самых радостных и светлых христианских праздников. Западные христиане уже встретили Рождество 25 декабря 2016 года, а конфессии, живущие по юлианскому календарю, в том числе Русская православная церковь, отмечают этот праздник 7 января 2017 года.
Об истории праздника, обычаях празднования Рождества в России, приметах и гаданиях читайте в материалах Федеральное агентство новостей: «Рождество — 2017: когда отмечается, история и традиции, приметы и святочные гадания» и «Сочельник и ночь перед Рождеством: гадания, приметы и запреты».
Напоминаем, с Рождеством желательно поздравить родных, друзей и близких, даже если они не являются религиозными людьми — в России этот праздник давно стал всеобщим, отмечаемым, фактически, на государственном уровне, кроме того этот день является официальным выходным и частью новогодних каникул.
Можно поздравить знакомых и друзей с Рождеством — 2016 с помощью коротких SMS-сообщений, также теперь модно выставлять соответствующие статусы в соцсетях.
Для этого предлагаем варианты забавных и серьезных коротких поздравлений с Рождеством для email, sms-сообщений и статусов в соцсетях. И помните — предложенные нами варианты — отнюдь не догма, а просто напоминание, как важно не упустить возможность от души поздравить близких людей.
***
Зажглась звезда добра и волшебства —
Счастливого святого Рождества.
Пусть Бог хранит и люди помогают,
Пусть звездный свет в душе не угасает,
Пусть счастьем и богатством полон дом.
Любви, здоровья, мира! С Рождеством!
***
Поздравляем с Рождеством,
Чудеса войдут пусть в дом
С запахом еловым!
С Рождеством Христовым!
Желаем здравия, добра,
На сердце легкости, тепла,
Желаем верить и любить,
Свою любовь родным дарить.
Желаем радости и света.
Вас с Рождеством... и всю планету!
***
Рождественской песней, душевным теплом,
И с массой прекрасных больших пожеланий
Придет этот праздник и в сердце, и в дом —
И поводом лучшим для радости станет!
Чудесною сказкой наполнится дом,
Любовь и надежда поселятся в нем.
И праздник, сердца осветив добротой,
Рождественским утром одарит мечтой.
***
В рождественскую ночь
Немного погадаем,
И модный сапожок
С порога покидаем,
Посмотрим в зеркала,
И будет пусть ответом
Нам образ жениха
И свадьба с хэппи-эндом!
***
Мамуля целый день пекла,
Варила, накрывала –
А отмечать пора пришла,
И вовсе сил не стало!
Давай-ка, милая, встряхнись,
Ведь Рождество настало!
Сегодня праздник, веселись!
Чтобы счастливой стала!
***
Бабуля, из кухни — долой!
Ведь праздник уже наступает,
И отдых нам нужен порой,
Всего на столе ведь хватает!
Спешу с Рождеством поздравлять,
Желаю мечтам исполняться,
Здоровья хочу пожелать,
Не стоит, поверь, волноваться!
***
Рождественский Сочельник —
Пора больших чудес,
Загадывай скорее
Шикарный Мерседес,
Красивого мужчину,
Любовь и все дела,
Ты самою счастливой
На свете быть должна!
***
Стихнул праздник новогодний:
Празднично часы не бьют,
Оливье уже прокисло,
Отгремел давно салют.
Но приходит праздник новый —
День Христова Рождества.
Радости несет он горы,
Много счастья и добра!
***
В Рождество желаю счастья,
Мира, радости и страсти.
Пусть успех тебя ведет,
И укроет от забот.
Денег много не бывает —
Помни, денежки считая.
А еще — не унывай,
Всем делам ты меру знай!
***
Пусть никакая в мире чертовня
Мозги твои никак не заморочит.
И в этот светлый праздник Рождества
Ни капельки твой имидж не подмочит.
***
Принимай-ка поздравленья
В славный вечер Рождества!
Пожелаю, без сомненья
Не болит пусть голова!
За столом ты будь примером,
Наливай и выпивай,
Но блюсти в веселье меру
Все равно не забывай!