Забавные и шуточные поздравления с Рождеством Христовым в 2017 году

Наступает Рождественский сочельник, а за ним и Рождество Христово — один из самых радостных и светлых христианских праздников. Западные христиане уже встретили Рождество 25 декабря 2016 года, а конфессии, живущие по юлианскому календарю, в том числе Русская православная церковь, отмечают этот праздник 7 января 2017 года.

Об истории праздника, обычаях празднования Рождества в России, приметах и гаданиях читайте в материалах Федеральное агентство новостей: «Рождество — 2017: когда отмечается, история и традиции, приметы и святочные гадания» и «Сочельник и ночь перед Рождеством: гадания, приметы и запреты».

Напоминаем, с Рождеством желательно поздравить родных, друзей и близких, даже если они не являются религиозными людьми — в России этот праздник давно стал всеобщим, отмечаемым, фактически, на государственном уровне, кроме того этот день является официальным выходным и частью новогодних каникул.

Можно поздравить знакомых и друзей с Рождеством — 2016 с помощью коротких SMS-сообщений, также теперь модно выставлять соответствующие статусы в соцсетях.

Для этого предлагаем варианты забавных и серьезных коротких поздравлений с Рождеством для email, sms-сообщений и статусов в соцсетях. И помните — предложенные нами варианты — отнюдь не догма, а просто напоминание, как важно не упустить возможность от души поздравить близких людей.

***

Зажглась звезда добра и волшебства —

Счастливого святого Рождества.

Пусть Бог хранит и люди помогают,

Пусть звездный свет в душе не угасает,

Пусть счастьем и богатством полон дом.

Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

***

Поздравляем с Рождеством,

Чудеса войдут пусть в дом

С запахом еловым!

С Рождеством Христовым!

Желаем здравия, добра,

На сердце легкости, тепла,

Желаем верить и любить,

Свою любовь родным дарить.

Желаем радости и света.

Вас с Рождеством... и всю планету!

SMS-поздравления с Рождеством 2017

***

Рождественской песней, душевным теплом,

И с массой прекрасных больших пожеланий

Придет этот праздник и в сердце, и в дом —

И поводом лучшим для радости станет!

Чудесною сказкой наполнится дом,

Любовь и надежда поселятся в нем.

И праздник, сердца осветив добротой,

Рождественским утром одарит мечтой.

***

В рождественскую ночь

Немного погадаем,

И модный сапожок

С порога покидаем,

Посмотрим в зеркала,

И будет пусть ответом

Нам образ жениха

И свадьба с хэппи-эндом!

Поздравления с Рождеством — 2017 маме и бабушке

***

Мамуля целый день пекла,

Варила, накрывала –

А отмечать пора пришла,

И вовсе сил не стало!

Давай-ка, милая, встряхнись,

Ведь Рождество настало!

Сегодня праздник, веселись!

Чтобы счастливой стала!

***

Бабуля, из кухни — долой!

Ведь праздник уже наступает,

И отдых нам нужен порой,

Всего на столе ведь хватает!

Спешу с Рождеством поздравлять,

Желаю мечтам исполняться,

Здоровья хочу пожелать,

Не стоит, поверь, волноваться!

Веселые прикольные поздравления с праздником Рождества

***

Рождественский Сочельник —

Пора больших чудес,

Загадывай скорее

Шикарный Мерседес,

Красивого мужчину,

Любовь и все дела,

Ты самою счастливой

На свете быть должна!

***

Стихнул праздник новогодний:

Празднично часы не бьют,

Оливье уже прокисло,

Отгремел давно салют.

Но приходит праздник новый —

День Христова Рождества.

Радости несет он горы,

Много счастья и добра!

***

В Рождество желаю счастья,

Мира, радости и страсти.

Пусть успех тебя ведет,

И укроет от забот.

Денег много не бывает —

Помни, денежки считая.

А еще — не унывай,

Всем делам ты меру знай!

***

Пусть никакая в мире чертовня

Мозги твои никак не заморочит.

И в этот светлый праздник Рождества

Ни капельки твой имидж не подмочит.

***

Принимай-ка поздравленья

В славный вечер Рождества!

Пожелаю, без сомненья

Не болит пусть голова!

За столом ты будь примером,

Наливай и выпивай,

Но блюсти в веселье меру

Все равно не забывай!