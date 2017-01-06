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Американские ученые нашли экзопланеты, пригодные для жизни человека
Общество

Американские ученые нашли экзопланеты, пригодные для жизни человека

Сегодня 15:19
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Американские ученые нашли экзопланеты, пригодные для жизни человека

Вашингтон, 6 января. Американские ученые пришли к выводу, что некоторые экзопланеты могут быть пригодными для жизни человека.

Исследователи Американского астрономического общества рассказали, что часть экзопланет размера Земли были обнаружены, когда они вращались вокруг звезд с химическим составом, отличающимся от Солнца.

Как отметила глава научной команды Джоханна Теск, специалисты на данный момент пытаются разобраться в разнообразии небольшого, скалистого состава экзопланет. Эксперты полагают, что у них может быть тектоника плит или магнитные поля.

Однако утверждать, что на этих планетах возможна жизнь рано, поскольку нужно более тщательно исследовать рельеф экзопланет и его структуру.

Ранее ученые назвали планеты, на которых можно жить людям. 

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Алия Шарафутдинова
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