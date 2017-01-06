Москва погружается в ледяной ад: синоптики предупредили об аномальных морозах

Москва, 6 января. Синоптики предупредили жителей Москвы о надвигающихся на город заморозках. По прогнозам метеорологов, температура воздуха в российской столице в ближайшие несколько дней может опуститься до минус 33-35 градусов. Впрочем, 7 января, когда все православные отмечают Рождество, температура воздуха в Москве составит минус 22-24 градуса, пишет газета «Известия».

В связи с этим спасатели рекомендуют москвичам теплее одеваться и воздержаться от дальних поездок, чтобы избежать обморожений. Впрочем от заморозков страдает не только столичный регион. В ХМАО синоптики сообщают о падении температуры до минус 45 градусов. Это ниже нормы на 15 градусов.

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