Asus показал смартфон будущего с поддержкой новейших технологий

Москва, 6 января. Компания Asus представила на выставке электроники в США CES-2017 «смартфон будущего» смартфон Zenfone AR.

Устройство с процессором Qualcomm Snapdragon 821/2,3 ГГц, графикой Adreno 530 имеет диагональ 5,7 дюйма, камеру 23 Мп и до 256 Гб памяти, а также от 6 до 8 Гб оперативной памяти. Как сообщает «Комсомольская правда в Петербурге», смартфон ничем не примечателен на первый взгляд, однако очень важен для понимания трендов 2017 года, поскольку является единственным в мире устройством, которое поддерживает новейшие технологии Google Tango и Daydream одновременно.

Как ранее сообщала НСН, мессенджер WhatsApp прекратит работу на устаревших гаджетах, в том числе iPhone 3GS, смартфонах с Windows Phone 7 и Android 2.1 и 2.2.

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