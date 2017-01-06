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Подростки в Казахстане, планировавшие серию терактов в РФ, получили тюремные сроки
Общество

Подростки в Казахстане, планировавшие серию терактов в РФ, получили тюремные сроки

Сегодня 15:07
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Подростки в Казахстане, планировавшие серию терактов в РФ, получили тюремные сроки

Астана, 6 января. Группа казахстанских подростков приговорена к различным срокам заключения за пропаганду террора и попытку организовать вооруженный джихад на территории России.

Как рассказали в пресс-службе Актюбинского областного суда, дело в отношении семи молодых людей рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области.

Им предъявили обвинение в создании и участии в террористической группе, пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни.

В суде отметили, что лидер группы поддерживал радикальные взгляды зарубежных проповедников религиозного экстремизма. Он решил создать группу для джихада против российской полиции.

Свои планы группировка обсуждала на конспиративной квартире. Согласно материалам  следствия, подростки планировали совершить террористические акты в РФ в ночных клубах и крупных торговых центрах.

Ранее сообщалось, что суд Алма-Аты приговорил исламиста — убийцу полицейских к смертной казни. 

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Алия Шарафутдинова
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