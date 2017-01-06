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Шестилетняя девочка провалилась в люк теплотрассы в Новосибирске
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    Шестилетняя девочка провалилась в люк теплотрассы в Новосибирске

    15:09  6 Января 2017
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    Шестилетняя девочка провалилась в люк теплотрассы в Новосибирске

    Новосибирск, 6 января. Шестилетняя девочка упала в открытый люк теплотрассы в Новосибирске. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

    ЧП произошло вечером 3 января в Кировском районе города. Мать оставила ребенка без внимания всего на несколько минут, но этого оказалось достаточно, чтобы девочка провалилась в люк.  Женщина вытащила дочь. Однако спустя сутки ребенок почувствовал себя плохо, и пришлось вызвать скорую.

    Медики констатировали у девочки черепно-мозговую травму. Сейчас состояние ребенка стабильно.

    Следователи проводят проверку по факту инцидента. Им предстоит дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за обслуживание теплотрассы, где произошло ЧП.

    Автор: Алексей Громов
    #дети #происшествия
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