Шестилетняя девочка провалилась в люк теплотрассы в Новосибирске

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Новосибирск, 6 января. Шестилетняя девочка упала в открытый люк теплотрассы в Новосибирске. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

ЧП произошло вечером 3 января в Кировском районе города. Мать оставила ребенка без внимания всего на несколько минут, но этого оказалось достаточно, чтобы девочка провалилась в люк. Женщина вытащила дочь. Однако спустя сутки ребенок почувствовал себя плохо, и пришлось вызвать скорую.

Медики констатировали у девочки черепно-мозговую травму. Сейчас состояние ребенка стабильно.

Следователи проводят проверку по факту инцидента. Им предстоит дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за обслуживание теплотрассы, где произошло ЧП.