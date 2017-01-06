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Турция приняла на лечение более 400 раненых сирийцев из Алеппо
Новости Сирии

Турция приняла на лечение более 400 раненых сирийцев из Алеппо

Сегодня 15:08
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Турция приняла на лечение более 400 раненых сирийцев из Алеппо

Анкара, 6 января. Турецкие больницы приняли более 400 раненых сирийцев, которые были эвакуированы из восточных районов Алеппо. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Раненные сирийцы были размещены в больницах турецкой провинции Хатай. При этом турецкие врачи не смогли спасти 62 человека, которые скончались от тяжелых ранений уже после госпитализации.

Стоит напомнить, что 14 декабря начался вывод террористов из восточных кварталов Алеппо, однако боевики нарушили договоренности, и эвакуация была приостановлена. Процесс эвакуации продолжился после того, как террористы заявили о готовности покинуть город. По данным «Национальной службы новостей», за все время эвакуации восточные районы Алеппо покинули около 40 тысяч человек, включая террористов.

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Кирилл Иванов
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