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Неизвестные облили ядом квартиру известного украинского продюсера
Украина

Неизвестные облили ядом квартиру известного украинского продюсера

Сегодня 14:53
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Неизвестные облили ядом квартиру известного украинского продюсера

Киев, 6 января. Неизвестные облили ядовитым веществом дверь украинского музыкального критика и продюсера певицы Alyosha Вадима Лисицы.

Об этом сам критик заявил на своей странице в Facebook.  Продюсер рассказал, что почувствовал резкий запах гуаши дома. Расспросив экспертов и изучив вопрос, он понял, что «есть подозрение на фенол».

Лисица добавил, что запах держится уже пять дней.

«Выходит, нас кто-то травит? За что?» — резюмировал он.

Также критик отметил, что временно вынужден жить у друзей пока коммунальные службы и спасатели не уберут ядовитое вещество из подъезда дома. Лисица расценивает это происшествие как террористический акт.

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Алия Шарафутдинова
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