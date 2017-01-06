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ЛНР обнаружила украинские танки на подступах к своим границам
Новороссия

ЛНР обнаружила украинские танки на подступах к своим границам

Сегодня 14:52
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ЛНР обнаружила украинские танки на подступах к своим границам

Луганск, 6 января. Руководство ЛНР обеспокоено действиями украинской армии, которая в последнее время активно стягивает тяжелую военную технику и вооружение к границам республики. Об этом в пятницу заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Олег Анащенко.

В частности, в населенном пункте Болотное были обнаружены две системы залпового реактивного огня «Град» и устройство для стрельбы реактивными снарядами «Партизан». В населенном пункте Сизое — два танка, в Валуйском — три самоходки и танк Т-64. В Новолуганское украинские войска перебросили две БМП и готовят инженерные сооружения. Еще 14 украинских танков были переброшены в село Раздоловка.

«Отсутствие техники ВСУ в местах отвода подтверждает и мониторинговая миссия ОБСЕ. Мы в очередной раз обращаемся к представителям миссии ОБСЕ с требованием оказать воздействие на политическое руководство Украины», — цитирует Анащенко Луганский информационный центр.

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