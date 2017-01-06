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ДНР: ВСУ обстреляли территории республики более трех тысяч раз за неделю
Новороссия

ДНР: ВСУ обстреляли территории республики более трех тысяч раз за неделю

Сегодня 15:11
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ДНР: ВСУ обстреляли территории республики более трех тысяч раз за неделю

Донецк, 6 января. Обстановка на линии разграничения в Донбассе оставалась напряженной всю прошлую неделю Об этом сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Общее количество обстрелов за прошедшую неделю составило 3 365, с применением артиллерии, танков и минометов – 804 раза», — заявил он.

По данным Басурина, под обстрел попали 15 населенных пунктов, повреждены оказались шесть домостроений в поселках Зайцево, Трудовские и Саханка.

Кроме того, под Горловской разведка ДНР заметила две украинские батареи САУ «Акация», РСЗО «Град», гаубицы и два танковых взвода. РСЗО «Ураган» и САУ «Гвоздика», а также две танковых роты были обнаружены под Донецком в запрещенной минскими соглашениями зоне.

В конце декабря сообщалось, что украинская сторона передала ДНР и ЛНР 15 пленных. По данным НСН, их передача проходила 29 декабря у КПП «Майорск». 

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