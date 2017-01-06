Дутерте разрешил российским кораблям швартоваться на Филиппинах в любое время

Москва, 6 января. Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил российскому флоту швартоваться на Филиппинах в любое время.

Как пишет Reuters, президент Филиппин поприветствовал «российских друзей». Он заявил, что российские корабли могут швартоваться у берегов страны «для всего — для игры, для пополнения запасов или, может быть, в качестве нашего союзника, чтобы защитить нас».

Напомним, 6 января Дутерте в Манилах посетил большой противолодочный корабль ВМФ России «Адмирал Трибуц» и осмотрел его.

Ранее президент Филиппин назвал Верховного комиссара ООН идиотом.