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Дутерте разрешил российским кораблям швартоваться на Филиппинах в любое время
Политика

Дутерте разрешил российским кораблям швартоваться на Филиппинах в любое время

Сегодня 14:36
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Москва, 6 января. Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил российскому флоту швартоваться на Филиппинах в любое время.

Как пишет Reuters, президент Филиппин поприветствовал «российских друзей». Он заявил, что российские корабли могут швартоваться у берегов страны «для всего — для игры, для пополнения запасов или, может быть, в качестве нашего союзника, чтобы защитить нас».

Напомним, 6 января Дутерте в Манилах посетил большой противолодочный корабль ВМФ России «Адмирал Трибуц» и осмотрел его.

Ранее президент Филиппин назвал Верховного комиссара ООН идиотом. 

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Алия Шарафутдинова
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