Пушков назвал главного врага Трампа

Москва, 6 января. Самым опасным противником избранного президента США Дональда Трампа могут стать американские СМИ. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, сенатор Алексей Пушков.

«Возможно, главная битва Трампа будет не с Китаем, не с КНДР и даже не с ИГ, а с американскими СМИ, которые продолжают вести против него информационную войну», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что Дональд Трамп распорядился уволить всех послов, назначенных его предшественником Бараком Обамой, до инаугурации, которая состоится 20 января.