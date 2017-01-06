Обитель зла: стали известны подробности страшного убийства в монастыре Белоруссии

Минск, 6 января. Стали известны некоторые подробности страшного убийства настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря в Белоруссии матушки Василиссы.

Согласно предварительным данным, послушница, которая зарезала монашку, оказалась 29-летней гражданкой Казахстана, которую приютили в монастыре.

Следователи полагают, что убийство было совершено в результате помутнения рассудка. В настоящий момент специалисты проверяют молодую женщину на вменяемость. Возбуждено уголовное дело.

«В течение ее пребывания в монастыре, особенно накануне случившегося, отмечалось психическое расстройство молодой женщины, которое и стало причиной ее страшного поступка», — пояснили в Борисовской епархии Белорусской Православной Церкви.

В пятницу утром в монастыре отслужили заупокойную по игумении Василиссе. Тело настоятельницы будет погребено 8 января. Ранее сообщалось, что послушница 5 января зарезала настоятельницу Cвято-Ксениевского монастыря Василиссу. Подозреваемая уже задержана.

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