Выброшенные на берег сто тысяч яиц угрожают немецкого острову

Берлин, 6 января. На берегу немецкого острова Лангеог жители обнаружили десятки тысяч разноцветных яиц с игрушками.

Такой подарок им преподнес штормовой циклон «Аксель», во время которого контейнеры с шоколадными яйцами попали в Северное море.

Полиция ФРГ считает, что яйца «потерял» один из грузовых кораблей, который двигался во время шторма. В настоящее время правоохранительные органы выясняют, кому принадлежит пропавший товар.

Как рассказал Тобиас Линке из Службы по делам судоходства в Вильгельмсхафене, такое часто происходит во время непогоды.Стальные контейнеры, которые не утонули или которые вовремя не выловили из воды, разрывает, и содержимое плавает в море.

Как отметил бургомистр Лангеога Уве Гаррельс, на берег вынесло около 100 тысяч яиц. В отличие от «киндер-сюрпризов», детали конструкторов Lego, по мнению властей, могут нанести серьезный урон окружающей среде.

Ранее видео с тысячами «киндер-сюрпризов» на берегу Германии потрясло Сеть.