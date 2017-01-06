Лыжник Устюгов одержал рекордную пятую победу на «Тур де Ски»

Москва, 6 января. Российский лыжник Сергей Устюгов одержал пятую победу подряд в рамках «Тур де Ски». Об этом сообщает интернет-издание «Газета.ru».

На этот раз Устюгов выиграл индивидуальную гонку на 10 километров свободным стилем, что стало его пятой победой в «Тур де Ски». Данный результат является рекордным, ранее никому не удавалось одержать пять побед подряд на «Тур де Ски».

Стоит отметить, что до конца тура должны состояться еще две гонки: масс-старт на 15 километров классическим стилем, а также гонка преследования «в гору» протяженностью в девять километров.