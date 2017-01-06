Ученые вычислили идеальный возраст для первого секса

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Москва, 6 января. Специалисты вычислили идеальный возраст для начала половой жизни юношей и девушек.

По мнению американских ученых, которые занимались изучением данного вопроса, наиболее оптимальный возраст для начала сексуальных отношений — 18–19 лет, поскольку именно к этому времени репродуктивная система созревает полностью как у девушек, так и у парней.

Эксперты подчеркнули, что представители обоих полов также достигают и психологической зрелости для начала «взрослых» отношений к моменту совершеннолетия. Анкетирование пяти тысяч человек показало, что половина опрошенных начала половую жизнь, когда им еще не исполнилось 16 лет.

Ранее НСН сообщала, что британские ученые назвали «возраст взросления» у мужчин. По их мнению, мужчины ведут себя, как дети, до 40 лет, проявляя интерес к мультикам и компьютерным играм. Кроме того, они не способны нести ответственность не только за других, но и за себя.

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