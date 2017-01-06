Новый год начался ростом рубля по отношению к доллару и евро

Москва, 6 января. Рубль с начала года начал укрепляться по отношению к доллару и евро. Доллар снизился на 2,6 рубля — до 59,15 рубля, евро снизился на 2,1 рубля — до 62,72 рубля, говорится на сайте Московской биржи.

Официальный курс валюты не менялся с 31 декабря и установлен на уровне 60,6 рубля за доллар и 63,8 рубля за евро.

Напомним, что российские власти ожидают возобновление экономического роста после спада, который наметился в 2014 году на фоне нефтяного кризиса. В ноябре 2016 года в России была зафиксирована инфляция на уровне 5,8%, цель Центробанка по инфляции на 2017 год — 4%. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, российская экономика в 2016 году преодолела стадию адаптации к внешним вызовам и вскоре перейдет к стадии роста.

Выберите главное событие 2016 года!