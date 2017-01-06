Ну, Дед Мороз, погоди: как на Украине «отменили» Новый год и Рождество

На Украине инициативная группа, в которую входят как ряд депутатов Верховной рады, так и представители радикальных общественных организаций, выступила с весьма странным предложением. Радикалы призвали правительство на официальном уровне отменить в 2017 году мероприятия по случаю Нового года и «перенести» православное Рождество на 25 декабря.

Авторы идеи мотивировали это тем, что для большинства европейцев рождественские праздники являются важнее новогодних, а церковные богослужения в абсолютном большинстве стран ЕС проходят именно в декабрьские дни. Одновременно планируется ввести запрет на таких персонажей, как Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и Медведь, «выдавить» из телеэфира новогодние мультфильмы производства СССР и ввести табу на песню «В лесу родилась елочка».

Предполагается, что, помимо Кабмина, упомянутое предложение рассмотрят украинский Минкульт и Институт национальной памяти. Любопытно, что бредовая идея уже получила негласное одобрение у ряда высокопоставленных украинских чиновников и политиков. Корреспондент Федерального агентства новостей разбирался в сложившейся ситуации.

Одним из ярых апологетов потенциального нововведения является секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. На днях в своем выступлении он призвал украинцев отказаться от празднования православного Рождества. «Мы — часть цивилизованной Европы и должны сохранять европейские традиции», — заметил он. И пообещал сделать все от него зависящее, дабы вопрос о переносе Рождества был рассмотрен на ближайшем парламентском заседании.

Еще дальше пошли активисты полулегального движения «Тризуб Степана Бандеры». Они настаивают — ни много ни мало — на отказе от празднования Нового года. «Это — пережиток прошлого и результат москальского влияния, — сказал в беседе с корреспондентом ФАН член организации Андрей В. — Нужно вытравить из сознания обывателя ностальгию по «Иронии судьбы», салату оливье, русской водке и советскому шампанскому. Если новые запреты будут приняты на законодательном уровне, уже через несколько лет об этих рудиментах забудут напрочь».

Незавидной может оказаться и судьба самого Деда Мороза. Ранее в Минкульте лишь осторожно намекали, что Дед из Великого Устюга «портит» общую картину украинских гуляний. Однако, несмотря на рекомендацию заменить его Санта-Клаусом, в нынешнем году он все-таки появился на утренниках в сотнях детсадов и школ по всей Украине. «Патриотов» это обстоятельство привело в бешенство. На националистических форумах во Всемирной паутине стали регулярно появляться призывы игнорировать актеров, изображающих главного новогоднего персонажа, и наказывать руководство образовательных заведений, пригласивших их на мероприятия.

«Есть признанный во всем мире Санта-Клаус, долой кацапского старика!» — пишут авторы десятков постов. Ожидается, что это «компетентное» мнение культурное ведомство вскоре озвучит и на официальном уровне.

Одновременно соответствующая рекомендация поступит в отношении культового произведения о елочке. «Глупо петь русскую песню под главной елью, привезенной с Карпат, — вещает журналист из Ивано-Франковска Игорь Гончарук. — Пусть звучит ставшая уже привычной Jingle Bells!».

Справедливости ради, следует признать, что эти мнения разделяют далеко не все украинцы. «Используя откровенно тоталитарные методы, действующая власть пытается запретить все, что так или иначе связано с Россией, — подчеркнул в комментарии Федеральному агентству новостей культуролог Иван Дяченко. — Начали с фильмов, продолжили любимыми с детства праздниками, и это далеко не предел. Впрочем, нет никаких гарантий, что терпение народа не лопнет».

Похоже, это действительно так. «Я назло всем украсила растущую во дворе елку огромной рубиновой звездой, а под само новогоднее дерево поставила не гномов, громадного Деда Мороза, доставшегося мне еще от бабушки, — говорит жительница Киевской области Марина Кот. – А в ночь на 1 января выставила на балкон колонки и встретила 2017-й под песни запрещенной Надежды Бабкиной».

Похожее настроение и у киевлянина Вадима Мокроуса. «В новогоднюю ночь я скачал из Интернета запрещенный фильм «Ирония судьбы» и посмотрел российский «Голубой огонек» по запрещенному каналу «Россия». Если всякого рода нацистам снова взбредет в голову поиздеваться над Новым годом и Рождеством, им придется пойти на более радикальные меры: например, запретить Интернет и спутниковые тарелки. Но такая изоляция будет чревата новым Майданом», — пригрозил Мокроус.