Пьяный житель Тамбовской области открыл стрельбу по соседям и полицейским

Тамбовская область, 6 января. Пьяный житель города Моршанска открыл стрельбу из ружья по соседям и подъехавшим на вызов сотрудникам полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, вечером 5 января пьяный мужчина устроил домашний скандал с родственниками, которые были вынуждены спасаться бегством. Позднее в конфликт вмешались соседи, вызвавшие полицию. Прибывшие на место сотрудники полиции попытались успокоить нетрезвого дебошира, однако он открыл огонь по полицейским.

«Благодаря оперативным и высокопрофессиональным действиям моршанских полицейских, «стрелок» был обезврежен, задержан и доставлен в полицию», — отметили в региональном МВД.

В ведомстве отметили, что мужчина стрелял из зарегистрированного ружья «Винчестер». В результате инцидента никто не пострадал.