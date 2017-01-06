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Грузовой поезд насмерть сбил восьмиклассницу в Тульской области
Происшествия

Грузовой поезд насмерть сбил восьмиклассницу в Тульской области

Сегодня 13:58
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Грузовой поезд насмерть сбил восьмиклассницу в Тульской области

Тула, 6 января. Школьница погибла на железной дороге в Тульской области.

Как рассказали в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, инцидент произошел в среду в районе станции Тарусская Курского направления Московской железной дороги.

Возле станции, расположенной в поселке Заокский Тульской области, 15-летняя ученица восьмого класса перебегала железнодорожные пути по пешеходному переходу. Она переходила дорогу перед близко идущим грузовым поездом и получила увечья. В результате тяжелых травм, девушка скончалась на месте.

По данному факту полиция проводит проверку.

Как ранее писала Газета.Ru, поезд сбил двух мужчин под Новосибирском. 

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Алия Шарафутдинова
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