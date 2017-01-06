Украина предложит свой план по урегулированию конфликта в Донбассе

Киев, 6 января. Украинские власти в ближайшее время намерены предложить свой вариант урегулирования кризиса в Донбассе и решения вопроса по Крыму. Об этом в пятницу заявил депутат Верховной рады Андрей Артеменко.

Народный избранник считает недопустимым выпускать закон о проведении выборов в Донбассе. Вместо этого депутаты предлагают выдвинуть свою инициативу по разрешению конфликта.

«Украине сейчас нужно взять инициативу в свои руки и предложить свой план урегулирования кризиса на Донбассе и свой план урегулирования крымского вопроса», — заявил Артеменко в эфире украинского телевидения.

Он добавил, что направляется в Вашингтон в составе делегации украинского парламента, где надеется инициировать мирный процесс в ходе переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом.