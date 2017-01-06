Появилась новая версия гибели красноярцев после застолья

Красноярск, 6 января. Изъятый с места гибели четырех человек алкоголь не содержит метанола и других опасных для жизни веществ.

Об этом рассказали в главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю. Как отметили в ведомстве, экспертиза опровергла содержание опасных веществ в спиртных напитках. В связи с этим, отрабатывается версия о смертельном отравлении потерпевших наркотическими веществами.

Напомним, как писала Газета.Ru, накануне в комнате общежития на улице Гастелло в Красноярске были обнаружены тела четырех человек. Известно, что все погибшие распивали спиртные напитки (в том числе коктейль «Тайм-аут»).

По предварительным данным в застолье участвовали шесть человек. Двое выживших рассказали, что пили только водку.

Возбуждено уголовное дело.

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