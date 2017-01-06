Ученые нашли в Канаде картофель возрастом 4 тысячи лет

Оттава, 6 января. Ученые университета Британской Колумбии во время раскопок в Канаде обнаружили древний огород с клубнями картофеля. Возраст необычной находки составляет 4 тыс. лет.

Огород располагался в заболоченной низине. Сегодня такие низины используются для выращивания риса. Там же было найдено 150 палок, предназначенных для сбора урожая. Предполагается, что найденный картофель был «индийским» — так называют сорт картофеля, который выращивали индейцы Южной Америки.

Это не первая необычная находка археологов за последнее время. На днях ученые нашли меч возрастом 2,3 тыс. лет. Клинок был обнаружен во время раскопок в древней гробнице в китайской провинции Синьян. Историки полагают, что находка относится к эпохе Сражающихся царств (475 год до н.э. - 221 год н.э.).

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