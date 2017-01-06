Спасатели сняли со льда Невы пьяную жительницу Петербурга

Санкт-Петербург, 6 января. Спасатели сняли со льда Невы женщину, которой стало плохо.

Как рассказали в региональном управлении МЧС России, спасатели провели операцию в районе Благовещенского моста утром в пятницу. Они спасли женщину, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения.

Женщину вынесли на закрытых носилках. Пострадавшую передали врачам скорой помощи.

Ранее Газета.Ru писала, что отважный ловелас утонул, прыгнув на спор в Неву с Биржевого моста. Мужчина поспорил с подругой и прыгнул в реку с моста. После прыжка ему удалось проплыть несколько метров, после чего он полностью скрылся под водой.

Выберите главное событие 2016 года!