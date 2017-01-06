Импичмент для Трампа, или Кому выгодны сказки про «русских хакеров»

Снова кипят страсти по поводу якобы «участия» неких российских хакеров в предвыборной кампании в США. Так, по данным западных СМИ, американская разведка заявила, что установила имена россиян, якобы передавших Wikileaks электронные письма из штаба Демократической партии США, добытые в результате взлома их сервера. Впрочем, имена этих «злокозненных» русских в публикации не приводятся.

О «русских» хакерских атаках рассуждал сегодня и вице-президент уходящей администрации Белого дома Джо Байден.

В то же время избранный президент США Дональд Трамп, который займет свой пост уже через две недели, в очередной раз выразил сомнение, что Россия причастна к хакерским атакам на Демократическую партию США. Как написал Трамп в своем Twitter, расследуя это дело, ФБР не провело ни одной экспертизы, поскольку Демпартия просто не подпустила агентов бюро к своим серверам.

«Национальный комитет Демократической партии не позволил ФБР изучить или даже просто посмотреть данные с его компьютеров, которые якобы были взломаны Россией», — написал Трамп.

Есть ли опасность, что антироссийская истерия перевесит желание избранного президента США наладить отношения с Россией, Федеральному агентству новостей объяснил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Все попытки привязать Россию к хакерским атакам на Демократическую партию США — это явно политический заказ, — отметил Кошкин. — Этот вопрос был политическим и во время предвыборной кампании в США, когда администрация Барака Обамы усердно боролась за Хиллари Клинтон, и он остался таковым сейчас. Как мы видим, мирного перехода от одной администрации США к другой явно не получается. Политическое противостояние там продолжается, и одним из его ярко выраженных приемов стало разыгрывание «российской карты» против Трампа, тем самым настраивая против него часть антироссийской политической элиты. По всей видимости, эта карта будет разыгрываться и дальше. Так что уходящая администрация Обамы закладывает под Трампа политическую мину. Обама и его сторонники не хотят смириться с поражением и сегодня они вносят раскол в политический истеблишмент и в американское общество. Так что декларируемая консолидация американского общества — вещь относительная и даже бутафорная. Не исключаю, что и после инаугурации 45-го президента США это противостояние продолжится, в первую очередь по вопросу отношения к России, поскольку среди республиканцев очень много антироссийски настроенных политических деятелей, которые будут серьезно противостоять Трампу».

Да, после своего вступления в должность Дональд Трамп может отметить до 70% указов, которые подписал Барак Обама, в том числе направленных против России, но полностью избавиться от антироссийских санкций ему не удастся — этого не допустит Конгресс, отметил политолог.

«Полностью нейтрализовать давление на Россию при помощи санкций Трампу, скорее всего, не удастся», — подчеркнул собеседник ФАН. При этом, по мнению Андрея Кошкина, маловероятно, что противостояние Трампа и Конгресса по российской теме чревато для избранного президента импичментом.

Тем не менее, по словам Андрея Кошкина, он с оптимизмом смотрит на российско-американские отношения в плане улаживания различных конфликтов, в том числе по вопросу «хакерского» скандала, который сегодня раздувается с помощью американской разведки.

«На самом деле этот доклад никто не видел, а в той его части, которая попала в публичную плоскость, нет никаких доказательств участия России в атаках. Там просто представлена некая выборка по фактам киберпротивостояния, от которого, как известно, страдают не только США, но и наша страна», — отметил политолог.

Кошкин напомнил, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее указывал на большое количество атак на российские структуры, которые происходят с территории Соединенных Штатов. «Но мы же не квалифицируем эти факты как нападение на нашу страну и не называем это вмешательством в наши внутренние дела», — подчеркнул эксперт.

«Когда Барак Обама выслал 35 наших дипломатов, а Владимир Путин не стал идти по этому пути и сказал, что мы выше «кухонных разборок» такого рода, именно в этот момент наш президент заложил стратегическое видение улучшения отношений России и США. И я вполне оптимистично смотрю на перезагрузку российско-американских отношений, тем более, что об этом упомянул даже уходящий госсекретарь США Джон Керри. Здравомыслящие политические деятели США понимают, что не надо раздувать эскалацию и напряжение, а нужно стабилизировать и постараться улучшить наши отношения, которые сейчас, как говорится, ниже плинтуса», — подчеркнул Андрей Кошкин.