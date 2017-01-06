Минобороны РФ обеспечит армию средствами связи шестого поколения

Москва, 6 января. В ближайшее время Вооруженные силы РФ войска будут оснащены средствами связи шестого поколения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в рамках программы по модернизации ВС России, на 2017 год запланированы поставки комплексов средств связи шестого поколения разных видов базирования и применения, а также унифицированного ряда телекоммуникационной аппаратуры модульного типа.

В Минобороны добавили, что за минувший год ВС России получили более 20 тысяч технических устройств, предназначенных для дистанционного приема и передачи информации.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в 2017 году армия получит свыше 900 танков и бронированных машин, а также 170 воздушных средств в рамках программы полного перевооружения Вооруженных сил РФ.