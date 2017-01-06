Ирак: смертники ИГИЛ атаковали армейский пост, четверо погибли

Москва, 6 января. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в ночь на пятницу совершили нападение на армейский пост и полицейский участок в городе Эд-Даур. Населенный пункт находится недалеко от города Тикрит на севере Ирака.

В результате происшествия погибло четверо военнослужащих, еще 12 были ранены.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники в армии и полиции, в нападении на армейский пост были задействованы два террориста-смертника. Боевики также использовали заминированный автомобиль.

Затем экстремисты атаковали полицейский участок и подожгли здание.

Как ранее писала Газета.Ru, ФСБ опубликовала видео задержания сторонников ИГИЛ в Дагестане.

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