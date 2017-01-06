Звезда индийского кино скончался от сердечного приступа в Мумбаи

Мумбаи, 6 января. Знаменитый индийский актер Ом Пури скончался сегодня в возрасте 66-лет. Звезда Болливуда ушел из жизни в своем доме в Мумбаи. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Премьер-министр Индии Наренда Моди и ряд других высокопоставленных политиков уже выразили соболезнования в связи с кончиной актера, пишут местные СМИ.

Напомним, что Моди снимался в индийском кино с 1975 года. Наиболее известными картинами с его участием являются «Танцор диско» и «С любимой под венец».

Он был удостоен множества кинематографических наград в Индии, Канаде и Чехии. В частности, Моди имеет награды за лучшую мужскую роль второго плана, лучшую отрицательную роль, лучшую комедийную роль и премию за пожизненные достижения.

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