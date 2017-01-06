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Жительница Кубани попала в реанимацию после падения с эскалатора
Происшествия

Жительница Кубани попала в реанимацию после падения с эскалатора

Сегодня 13:00
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Жительница Кубани попала в реанимацию после падения с эскалатора

Краснодар, 6 января. Женщина упала с эскалатора в торгово-развлекательном комплексе в центре столицы Кубани.

Инцидент произошел накануне вечером. Как рассказали в УМВД РФ по Краснодару, сообщение о случившемся поступило в полицию в 21.00.

Женщина 1958 года рождения упала с эскалатора с первого на нулевой этаж. В результате происшествия она получила серьезные травмы и была госпитализирована. На данный момент пациентка находится в реанимации.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Как ранее писала Газета.Ru, ребенок пострадал при падении с эскалатора в торговом комплексе Челябинска.

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