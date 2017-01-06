Перевозивший взрывчатку микроавтобус взорвался в Донецке

Донецк, 6 января. Микроавтобус Mersedes взорвался в Донецке. Инцидент произошел возле авторынка в Киевском районе города. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.

По предварительным данным, машина принадлежала местному жителю и использовалась для перевозки взрывчатых веществ. Вероятнее всего, взрыв произошел из-за неаккуратного обращения со взрывчаткой, сообщает движение «Антимайдан» в социальных сетях. В настоящее время правоохранительные органы Донецкой народной республики проводят проверку.