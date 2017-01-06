Авианосная группа ВМФ РФ с «Адмиралом Кузнецовым» направится в Североморск

Москва, 6 января. Авианосная группа российского флота во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» в пятницу готовится к переходу из Средиземного моря в Североморск.

Как рассказал начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, вице-адмиралу Виктору Соколову поручено с 6 января начать свертывание корабельной авианесущей группы. Затем группа кораблей направится в пункт основного базирования Североморск в соответствии с ранее утвержденным планом.

Герасимов также поблагодарил командование и личный состав корабельной авианесущей группы за успешное выполнение поставленных задач.

Ранее Газета.Ru писала, что летчики морской авиации за два месяца участия российской корабельной авианосной группы ВМФ РФ в Сирии выполнили 420 боевых вылетов.

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