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Авианосная группа ВМФ РФ с «Адмиралом Кузнецовым» направится в Североморск
Россия

Авианосная группа ВМФ РФ с «Адмиралом Кузнецовым» направится в Североморск

Сегодня 12:49
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Авианосная группа ВМФ РФ с «Адмиралом Кузнецовым» направится в Североморск

Москва, 6 января. Авианосная группа российского флота во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» в пятницу готовится к переходу из Средиземного моря в Североморск.

Как рассказал начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, вице-адмиралу Виктору Соколову поручено с 6 января начать свертывание корабельной авианесущей группы. Затем группа кораблей направится в пункт основного базирования Североморск в соответствии с ранее утвержденным планом.

Герасимов также поблагодарил командование и личный состав корабельной авианесущей группы за успешное выполнение поставленных задач.

Ранее Газета.Ru писала, что летчики морской авиации за два месяца участия российской корабельной авианосной группы ВМФ РФ в Сирии выполнили 420 боевых вылетов. 

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